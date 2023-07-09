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Коммерсантъ FM
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ЛДПР предложила бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака

Депутаты Госдумы от ЛДПР планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает бесплатно выдавать землю для индивидуального жилищного строительства семьям, прожившим в браке более 10 лет и имеющим детей, сообщила ТАСС пресс-служба главы партии Леонида Слуцкого.

«Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет и имеющим детей. Проект поправок планируется к внесению в Государственную думу после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что выделенный земельный участок должен стать общей долевой собственностью всех членов семьи, в том числе детей.

По словам главы ЛДПР, эта инициатива направлена на то, чтобы уйти от «бездумной урбанизации» и строительства «человейников» к усадебной малоэтажной застройке.

Эрдни Кагалтынов

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