Коммунальный мост полностью открыли после ремонта

Движение на Коммунальном мосту открыто полностью. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, подрядчик завершил замену покрытия проезжей части, что позволило пустить транспорт по всем четырем полосам. В настоящий момент продолжаются работы на тротуаре по направлению к центру города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Плановые ремонтные работы на Коммунальном мосту идут с конца апреля. На участке от ул. Окулова до ул. Борцов Революции было предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия моста и подходов, устройство гидроизоляционного слоя, пешеходного ограждения и ограждений из шумозащитных экранов на правом берегу, а также устройство ливнеприемников и колодцев. Движение на ремонтируемом участке было ограничено: осуществлялось только по двум полосам, по одной в каждую сторону.