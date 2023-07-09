Мужчина в Нью-Йорке открыл стрельбу по прохожим

Мужчина, ехавший на скутере, открыл стрельбу по прохожим в нескольких районах Нью-Йорка, сообщает CNN. В результате погиб 87-летний мужчина. Были ранены еще трое.

«Мы не знаем мотива преступления»,— сказал Джозеф Кенни, помощник начальника бюро расследований полиции Нью-Йорка. «Видео произошедшего показывает, что нападавший ни на кого не целится, ни за кем не следит. Он едет на своем скутере и беспорядочно стреляет в людей»,— сообщил Джозеф Кенни.

По подозрению в стрельбе был задержан мужчина в возрасте 25 лет. Он передвигался на скутере без номеров. По данным полиции, он попал в людей «случайно», пока передвигался на скутере. Расследование продолжается.

По данным статистики полиции Нью-Йорка, за апрель 2022 года число тяжких преступлений выросло на 42,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Кроме того, за последние два года число убийств в городе выросло на 9,2%.

Анастасия Ларина