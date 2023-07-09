«Производителям важно сохранять стабильность цен на продукцию»

Президент России Владимир Путин поддержал идею Минэкономразвития о налоговом вычете для российских виноградарей и виноделов на период 2024 – 2026 годов. Речь идет о сохранении повышенного коэффициента для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла. Генеральный директор винодельни «Шато де Талю» Елена Куркова считает, что эта мера поможет укрепить и поддержать отрасль виноградарства и виноделия в условиях турбулентности рынка.



Елена Куркова

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«В Краснодарском крае сосредоточено 35% от общей площади всех виноградников страны. Регион по этому показателю занимает первое место в России, и это важная часть нашей экономики. Решение о продлении срока применения налогового вычета для участников рынка оказалась очень своевременным по нескольким причинам.

Первая: перед представителями отрасли в стране стоит амбициозная задача — ежегодное увеличение площади посадок от 3 до 5 тыс. га молодых виноградников. Главное — не иметь сдерживающих факторов в развитии. Это серьезные и долгосрочные инвестиции, которые возвращаются только через несколько лет. Например, в случае с “Шато де Талю” при производстве 1,6-1,8 млн бутылок в год принятое решение позволяет сохранить порядка 46 млн руб. Эти деньги поспособствуют дальнейшему развитию предприятия — закладка новых саженцев, увеличение парка сельскохозяйственной техники, обучение персонала.

Вторая: производителям важно сохранять стабильность цен на полке в сложных условиях развития и серьезной борьбы с импортом. Например, за пять месяцев 2023 года рост импортного вина в Россию вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И для нас это является определенным сигналом.

Для конечного потребителя цена является одним из определяющих факторов при выборе продукции. Покупательная способность падает, конкуренция с импортным продуктом высокая в ценовой борьбе, присутствует импортная составляющая в комплектующих, а при нынешней волатильности курса вопросы прогнозирования и планирования встают остро.

Для получения налогового вычета на предприятии должно быть производство полного цикла. Производитель должен быть гарантом качества продукта от “А” до “Я”, от поля до прилавка. Наша ключевая задача — доказать потребителю, что российское вино — это качество и устойчивый бренд. И мы действительно видим, как в последние несколько лет вырос уровень доверия к отечественным винам. Поэтому сегодня важна любая мера поддержки, направленная на укрепление отраслей виноградарства и виноделия».

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