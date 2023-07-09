В иркутском Тулуне продолжается подъем воды в реке Ия

Уровень воды в реке Ия в черте города Тулуна Иркутской области достигнет пиковых значений 9 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев по итогам заседания рабочей группы КЧС.

«Уровень хоть и растет, но замедлился, сейчас 826 см. Сегодня днем ждут пиковых значений. В городе работает усиленная группировка МЧС России по Иркутской области»,– отметил он.

В сообщении мэрии Тулуна указывается, что к 12:00 местного времени уровень воды в Ие вырос еще на 1 см – до 827 см. Напомним, Тулун летом 2019 года стал эпицентром крупного наводнения, приведшего к человеческим жертвам. Тогда вода в Ие поднималась до уровня в 14 м.

В целом в регионе наблюдается устойчивое снижение уровней рек. В шести населенных пунктах и семи садоводствах остаются подтопленными 180 придомовых территорий. Согласно прогнозу синоптиков, 10 июля в Иркутской области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.

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Валерий Лавский