Тувинские медики первичного звена получили право на приватизацию служебного жилья

В Республике Тыва медицинским работникам первичного звена разрешили приватизировать служебное жилье. Они стали единственной категорией работников в регионе, которым стала доступна такая приватизация, сообщила пресс-служба правительства Тувы.

Для приватизации необходимо выполнить ряд условий. Согласно постановлению правительства, сотрудник должен проработать не менее 10 лет «в одной медицинской организации не менее чем на одной ставке».

С помощью такого решения власти Тувы намерены привлекать медицинских работников первичного звена в села, а также остановить отток медицинских кадров из региона. По данным властей, в настоящее время обеспеченность врачами в республике превышает среднероссийский уровень, но сохраняется дефицит узких специалистов.

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Валерий Лавский