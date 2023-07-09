В Великом Новгороде задержан мужчина, спрятавший убитую девушку в бочке

Следственное управление СКР по Новгородской области сообщило о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве сожительницы 2000 года рождения. По версии следствия, после убийства он спрятал тело в бочке. Задержанный признал вину.

По версии следствия, убийство произошло еще в начале июня «в ходе ссоры на почве ревности». Утверждается, что девушка была задушена с помощью ручки от сумки. В СКР об обнаружении тела сообщили только спустя месяц, 7 июля. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как говорится в сообщении СКР, мужчина через несколько дней после убийства сожительницы спрятал ее тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес его на балкон. Своему знакомому он сказал, что в бочке находятся удобрения. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции спустя месяц, после того, как переехал из квартиры, где произошло убийство, к знакомой девушке.