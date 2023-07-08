В Петербурге открыли памятник Петру и Февронии Муромским

В Курортном районе Санкт-Петербурга открыли памятник Петру и Февронии Муромским, рассказали 8 июля в пресс-службе Смольного. Его расположили на территории храма, посвященного их памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Петру и Февронии Муромским в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного Памятник Петру и Февронии Муромским в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного

Памятник выполнен из бронзы и в его основу положен эпизод из «Повести о Петре и Февронии Муромских». Святые, изображенные на памятнике, плывут в старинной русской ладье, добавили в пресс-службе. Объект освещен подсветкой, оформленной в старинном стиле.

На церемонии открытия присутствовали Патриарх Кирилл, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Петербурга Александр Беглов. Также мероприятие посетили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Губернатор Беглов во время речи в честь открытия памятника добавил, что новая скульптура характеризует «традиционные ценности, на основе которых под руководством президента мы возродили Россию».

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