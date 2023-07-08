В Ярославской области инвесторам обещают кешбэк за туристические проекты

Правительство Ярославской области готовит к реализации региональную программу, в рамках которой инвесторы смогут получать 50% возмещения собственных затрат на туристические проекты в определенных районах региона. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил во время рабочей поездки в Некрасовский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туркомплекс в Некрасовском районе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Туркомплекс в Некрасовском районе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новая система будет работать там, где есть точки притяжения для туристов, но пока не налажена реализация проектов.

«Мы работаем над программой, которая будет помогать привлекать инвесторов в районы области, обладающие большим потенциалом, но где бизнес развит еще очень мало. Например, Кукобой – там есть прекрасный храм, красивая природа, при этом нет кафе и отелей и недостаточно рабочих мест. По новой программе инвестор будет получать 50-процентный кешбэк от своих вложений в строительство отелей, создание музеев, организацию туристических маршрутов»,— заявил Михаил Евраев.

В программу планируется включить Первомайский, Пошехонский, Брейтовский районы. Готовятся ярославским правительством и меры поддержки туротрасли в межсезонье.

В рамках рабочей поездки губернатор побывал в агропарке «Ясенево», в котором дома из ясеня дополнят специальные модульные конструкции, которые позволят агропарку принимать до 100 посетителей. Как отметили в пресс-службе правительства, некапитальные строения владельцы бизнеса смогли приобрести при господдержке, полученной с участием правительства области. 12 таких же модульных домиков на 60 мест установлены и на территории парка-отеля «Мазай», где также сегодня побывал губернатор. Общий объем финансирования проекта модульных отелей составил 47 млн рублей, в том числе 18 млн рублей предоставлено правительством области

«Такие быстровозводимые дома – настоящее спасение для нашего региона, который пользуется все большей популярностью у туристов, особенно в высокий летний сезон. У нас катастрофически не хватает мест в гостиницах для всех желающих, поэтому модульные конструкции – это быстрое решение проблемы», – подчеркнул Михаил Евраев.

Модульное строительство реализуется правительством области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ходе визита в Некрасовский район Михаил Евраев оценил инфраструктуру нового отеля. Соглашение о его строительстве было подписано ярославским правительством на Санкт-Петербургском экономическом форуме. В гостинице создано 75 новых рабочих мест, а сумма инвестиций составляет 1,3 млрд руб.

Андрей Иванов