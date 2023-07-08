Губернатор поздравил с юбилеем родной поселок

Сегодня поселку Рябинино (Чердынский округ) исполнилось 100 лет. Торжества по этому поводу посетил уроженец Рябинино, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Всегда гордился и продолжаю гордиться своей землей. Это мой дом, мое место силы. Поселок, основанный людьми с непростой судьбой. Но очень добрыми и трудолюбивыми, которые чувствуют ответственность за судьбу места, где живут» - написал про поселок глава региона в своем телеграмм-канале.

Также он признался, что с удовольствием приезжает домой, «как только выдается свободное время». «Для меня лучший отдых именно здесь» - резюмировал господин Махонин – «Развивайся и процветай, Рябинино».

Рябинино расположено на правом берегу реки Вишера, примерно в 10 км к югу от районного центра, города Чердынь. Первоначально известен как посёлок Муромцево. Создан для рабочих, занятых на сплавных работах и в затоне. В 1930 году уже известен как пристань Рябинино (Рябиновка). Новое название дано по местной реке Рябиновка. В 1930-х годах здесь существовал участок Чердынского леспромхоза, затем — Рябининский сплавной рейд системы ГУЛАГа, который в ноябре 1946 года передан тресту «Камлесосплав».

По данным на 2021 год, в поселке проживало 1482 человека.