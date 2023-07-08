В Ярославле горело заводоуправление «Русских красок»

В Ярославле потушили пожар в заводоуправлении ОАО «Русские краски». Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о возгорании на улице Большая Федоровская поступило в 11:02 дня 8 июля, ликвидация возгорания была объявлена в 11:51. На месте работало 5 пожарных машин и 18 сотрудников МЧС.

«В результате пожара повреждены оконный откос и потолок на площади 2 кв. м., закопчены стены. Пострадавших нет»,— добавили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Андрей Иванов