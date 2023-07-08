Пластик завернули

Сразу несколько стран ужесточают правила продажи пластиковой упаковки. С понедельника в супермаркетах Сингапура стали платными все одноразовые пакеты, в том числе для овощей и фруктов. Требование властей коснулось 60% супермаркетов страны. Тонкие пластиковые пакеты с прошлой недели полностью запрещены в Новой Зеландии. Страна приняла такое решение первой в мире. Местным заводам теперь нельзя производить одноразовую пластиковую посуду, соломинки и этикетки. Обычные полиэтиленовые пакеты в Новой Зеландии запрещены еще с 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вопрос о подобных мерах обсуждается в России последние несколько лет. Но пока все ограничивается инициативой отдельных ритейлеров, говорит руководитель экологического движения «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская: «Раньше вы могли взять бесплатный пакет-майку с ручками — сейчас магазины их продают, и это уже большой шаг.

Также мы наблюдаем, что практически все торговые сети предлагают альтернативу в виде более надежных сумок. Я перечислила вещи, которые были сделаны без помощи государства.

В первую очередь прогресс наблюдается в понимании того, что все-таки это проблема.

У нас нет инфраструктуры по раздельному сбору отходов. Когда она появится, мы поймем, что на самом деле перерабатывается, а с чем есть проблемы. Эффективность переработки значительно ниже, чем если вообще не производить эти отходы.

Например, вилки и ложки обычно изготовлены из полистирола, стаканчики от сметаны — из полипропилена, а пакеты, например, из полиэтилена. Их нужно не только собрать и отделить друг от друга, они должны быть еще и чистые. Для этого нужно огромное количество ресурсов. Все равно у вас будет транспортный след, и продукция, которая в итоге будет сделана, затратит электроэнергию и воду».

По новым планам правительства запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика введут в 2025-м, когда появится норматив утилизации упаковки. Власти рассчитывают, что после этого 49% упаковки будет производиться из вторичных ресурсов.

В марте Минпромторг предлагал ограничить импорт пластиковой посуды, контейнеров и ватных палочек. Эти и другие товары хотели заменить на биоразлагаемые аналоги либо на изделия из стекла, бумаги и дерева. Реализовать такой переход сейчас невозможно, убежден гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов:

«На что бы вы не заменили пластмассу, получите повышение себестоимости. Производительность с другими материалами будет падать. Соответственно, каждое изделие становится дороже.

Например, за один цикл можно сделать 100 бумажных стаканов, пластиковых — в десятки раз больше. Если заменить их на бумажные, они станут дороже — это во-первых.

Во-вторых, их нужно покрывать полимером, чтобы не промокали, и такую бумагу нельзя переработать — только сжечь. В-третьих, они тоже будут валяться на улице. При этом полезные свойства полимеров позволяют хранить продукцию даже несколько недель. Если это все запретить, у вас мясо будет храниться два-три дня. Потом вы его выбрасываете — оно гниет, выделяет углекислый газ. Это будет колоссальное количество отходов — как минимум объемы вырастут в полтора раза.

Что касается пакетов, их у нас делают много, но это абсолютно чистый и перерабатываемый материал. Есть предприятия, которые производят только их, и что, их закрыть? В России производится порядка 500 тыс. тонн гибкой упаковки за год. При этом ежегодно образуется 50 млн тонн бытовых отходов. То есть полимерная упаковка составляет 1%. Если ее запретить, каким образом сократится на 25 млн тонн количество отходов на полигонах?»

С 2015 года за выброшенную упаковку в России отвечают производители товаров, в том числе еды и напитков. Чтобы тара была правильно утилизирована, они платят специальный сбор либо отдают процесс на аутсорс. С 2025 года эту ответственность могут переложить на производителей и импортеров тары. Такой законопроект в апреле одобрило правительство.

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Елизавета Скобцова