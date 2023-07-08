Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пластик завернули

Какие ограничения на его использование ввели в Сингапуре и Новой Зеландии

Сразу несколько стран ужесточают правила продажи пластиковой упаковки. С понедельника в супермаркетах Сингапура стали платными все одноразовые пакеты, в том числе для овощей и фруктов. Требование властей коснулось 60% супермаркетов страны. Тонкие пластиковые пакеты с прошлой недели полностью запрещены в Новой Зеландии. Страна приняла такое решение первой в мире. Местным заводам теперь нельзя производить одноразовую пластиковую посуду, соломинки и этикетки. Обычные полиэтиленовые пакеты в Новой Зеландии запрещены еще с 2019 года.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вопрос о подобных мерах обсуждается в России последние несколько лет. Но пока все ограничивается инициативой отдельных ритейлеров, говорит руководитель экологического движения «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская: «Раньше вы могли взять бесплатный пакет-майку с ручками — сейчас магазины их продают, и это уже большой шаг.

Также мы наблюдаем, что практически все торговые сети предлагают альтернативу в виде более надежных сумок. Я перечислила вещи, которые были сделаны без помощи государства.

В первую очередь прогресс наблюдается в понимании того, что все-таки это проблема.

У нас нет инфраструктуры по раздельному сбору отходов. Когда она появится, мы поймем, что на самом деле перерабатывается, а с чем есть проблемы. Эффективность переработки значительно ниже, чем если вообще не производить эти отходы.

Например, вилки и ложки обычно изготовлены из полистирола, стаканчики от сметаны — из полипропилена, а пакеты, например, из полиэтилена. Их нужно не только собрать и отделить друг от друга, они должны быть еще и чистые. Для этого нужно огромное количество ресурсов. Все равно у вас будет транспортный след, и продукция, которая в итоге будет сделана, затратит электроэнергию и воду».

Почему бизнесу сложно перейти на экологичную упаковку

По новым планам правительства запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика введут в 2025-м, когда появится норматив утилизации упаковки. Власти рассчитывают, что после этого 49% упаковки будет производиться из вторичных ресурсов.

В марте Минпромторг предлагал ограничить импорт пластиковой посуды, контейнеров и ватных палочек. Эти и другие товары хотели заменить на биоразлагаемые аналоги либо на изделия из стекла, бумаги и дерева. Реализовать такой переход сейчас невозможно, убежден гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов:

«На что бы вы не заменили пластмассу, получите повышение себестоимости. Производительность с другими материалами будет падать. Соответственно, каждое изделие становится дороже.

Например, за один цикл можно сделать 100 бумажных стаканов, пластиковых — в десятки раз больше. Если заменить их на бумажные, они станут дороже — это во-первых.

Во-вторых, их нужно покрывать полимером, чтобы не промокали, и такую бумагу нельзя переработать — только сжечь. В-третьих, они тоже будут валяться на улице. При этом полезные свойства полимеров позволяют хранить продукцию даже несколько недель. Если это все запретить, у вас мясо будет храниться два-три дня. Потом вы его выбрасываете — оно гниет, выделяет углекислый газ. Это будет колоссальное количество отходов — как минимум объемы вырастут в полтора раза.

Противопакетная оборона

Что касается пакетов, их у нас делают много, но это абсолютно чистый и перерабатываемый материал. Есть предприятия, которые производят только их, и что, их закрыть? В России производится порядка 500 тыс. тонн гибкой упаковки за год. При этом ежегодно образуется 50 млн тонн бытовых отходов. То есть полимерная упаковка составляет 1%. Если ее запретить, каким образом сократится на 25 млн тонн количество отходов на полигонах?»

С 2015 года за выброшенную упаковку в России отвечают производители товаров, в том числе еды и напитков. Чтобы тара была правильно утилизирована, они платят специальный сбор либо отдают процесс на аутсорс. С 2025 года эту ответственность могут переложить на производителей и импортеров тары. Такой законопроект в апреле одобрило правительство.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...