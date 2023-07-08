За девять лет автомобильный турпоток в Крыму увеличился почти в 3,5 раза

Автомобильный турпоток в Крыму с момента присоединения Крыма к РФ в 2014 году вырос в 3,5 раза, до 450 тыс. машин в год. Об этом председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил в эфире «Соловьев. Live».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Железная дорога не может нам восполнить того туриста, который у нас традиционно был во времена Советского Союза. Вся надежда на мост [Крымский] и на автомобильного туриста. Автомобильный турпоток объективно увеличился»,— отметил Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что машина становится все более популярным средством передвижения в республику. В связи с этим нужно развивать автотуризм. По его словам, необходимо ориентироваться именно на автотуристов и выстраивать в этом направлении туристическую стратегию.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram