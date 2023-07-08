В Минюсте Украины провели обыски по делу о злоупотреблении полномочиями

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) провело обыски в Министерстве юстиции страны, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в ведомстве. По данным издания, обыски организованы в рамках дела о злоупотреблении полномочиями при закупках услуг по оборудованию кибербезопасности.

Тендерный комитет возглавляла госсекретарь Минюста Елена Богачева. Руководитель победившей в тендере фирмы, как пишет «Зеркало недели», был с ней «близко знаком». По данным источников, министр юстиции Украины Денис Малюська рассматривает отстранение или увольнение госпожи Богачевой. Других подробностей не приводится.

В конце июня ГБР провело несколько обысков у руководителя областного подразделения Государственной налоговой службы. Следствие выяснило, что мать главы подразделения в 2021 году приобрела квартиру и два парковочных места в элитном жилом комплексе Киева стоимостью около 12 млн гривен. Эта сумма превышала официальные доходы чиновницы и ее матери, установили правоохранители. Ее обвиняют в незаконном обогащении.

Лусине Баласян