На благоустройство парка Тищенко в Челябинске выделили 61 млн рублей

В Челябинске объявлен аукцион по поиску подрядчика для благоустройства парка имени Тищенко (Металлургический район). Начальная цена контракта оценивается в 61,3 млн руб. Прием заявок ведется до 24 июля, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет уложить новые плитку и бортовые камни, обустроить газоны, посадить деревья и кустарники. Предстоит установить «сухой» ручей, скамейки, урны и арт-объекты в виде медведей, зайцев, овец и оленей. Завершить все работы нужно будет до конца ноября этого года.

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