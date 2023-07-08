С пермского оборонного НПО «Искра» взыскивают 612 млн рублей

ООО «ОДК-Инжиниринг» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО «НПО «Искра». Как следует из документов суда, структура ОДК требует взыскать с пермского предприятия более 612 млн руб. Заявление подано 15 июня, предварительное судебное заседание назначено на 28 августа. Суть исковых требований к НПО «Искра» в карточке дела не раскрывается.

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ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Предприятие выпускает также продукцию для топливно-энергетического комплекса. По итогам прошлого года чистый убыток НПО превысил 2,7 млрд руб.