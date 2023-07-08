ПГНИУ регистрирует товарный знак под школьный набор для физических экспериментов

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Фотонный чемоданчик». По информации на сайта znakoved.ru, заявка поступила 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе ПГНИУ рассказали «Ъ-Прикамье», что «Фотонный чемоданчик» это набор для обучения старшеклассников (8-11 классы) физике и инженерным дисциплинам. Комплект разработан центром компетенций НТИ «Фотоника» совместно с компанией «ИННФОКУС» и детстким технопарком «Кванториум Фотоника».

Комплект «Фотонного чемоданчика» позволяет выполнить 12 практических работ, демонстрирующих законы геометрической и волновой оптики, а также проекты по практическому применению законов в качестве построения интерферометров, оптического изолятора и пространственной фильтрации. В результате работы учащиеся получают опыт по построению оптических схем и измерению физических величин. До конца 2023 года «Фотонный чемоданчик» планируется поставлять в школы Пермского края для дополнительных и факультативных курсов естественнонаучных дисциплин.