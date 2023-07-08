Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения толпы мигрантов на водителя в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов на водителя и его пассажира в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как говорится в сообщении, выходцы из Средней Азии передвигались на микроавтобусе по встречной полосе, из-за чего между ними и одним из водителей произошел конфликт. В результате толпа мигрантов избила мужчину и его пассажира, «сопровождая свои действия угрозами убийством».

После инцидента в СКР по Свердловской области организовали проверку. Доклад главе Следственного комитета представит руководитель свердловского управления Анатолий Надбитов.

Ранее Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Свердловской области. Сообщалось, что воспитатели жестоко обращаются с воспитанниками учреждения и совершают насильственные действия.

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