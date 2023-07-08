Инвестиции греются в Турции

Турецкий фондовый рынок пережил всплеск интереса со стороны зарубежных инвесторов. В июне объем нетто-покупок акций местных компаний достиг $1 млрд, пишет агентство Bloomberg. Это рекордный показатель за два с половиной года. В итоге биржевой индекс Borsa Istanbul 100 вырос почти на 18%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Слабыми местами турецкой экономики в последнее время считались высокая инфляция и быстрое ослабление лиры. С начала июня она обвалились на 27%. Возможно, всплеск интереса инвесторов к фондовому рынку республики связан с перспективой изменений в политике местного регулятора. Так считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов:

«Одной из возможных причин притока инвесторов на турецкий рынок являются ожидания того, что наконец-то денежно-кредитная политика, которую проводит Центральный банк Турции, будет более традиционной.

Перед этим довольно долго она была, мягко говоря, неортодоксальной, что привело к инфляции и девальвации турецкой лиры. Сейчас, когда сильны ожидания нормализации этой политики, возможно, инвесторы восприняли это как заметное улучшение инвестиционного климата внутри страны и, соответственно, ответили на это покупкой турецких акций.

Как долго продлится этот процесс, будет зависеть от того, удастся ли новому главе ЦБ Турции провести необходимые изменения. А именно повысить процентную ставку до тех значений, которые стабилизируют турецкую лиру. Вопрос в значительной степени является политическим, поэтому с экономической точки зрения спрогнозировать вероятность этого процесса очень сложно».

Российские инвесторы не могут купить турецкие акции напрямую. Единственный доступный инструмент — американский ETF. Но он, как и остальные подобные фонды, предназначен только для квалифицированных инвесторов. Возрос ли с их стороны интерес к акциям турецких компаний? На этот вопрос ответил независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Если мы говорим о каких-то крупных институциональных инвесторах, то здесь стоит упомянуть, что перевод денег между нашими странами не такой легкий, как нам хотелось бы. И прежде всего тут стоит решать вопрос о переводе ликвидных активов в каких-то значимых масштабах именно для инвестиций. Если мы говорим о рознице, то все-таки Турция не такой распиаренный рынок.

Поэтому здесь скорее стоит упомянуть, что инвестиции в страну интересны реальному сектору для реализации конкретных нишевых задач, того же газового хаба и всего, что с этим связано. Это, безусловно, требует каких-то вложений для построения инфраструктуры, освоения производств. Но это не фондовый рынок, это уже реальные инвестиции. Я бы не ждал роста интереса именно в зоне портфельных инвестиций.

Хотя надо понимать, что розничный инвестор подвержен влиянию модных тенденций. Если станет модно вкладывать в акции турецких банков, то будем искать варианты, как это делать».

На уходящей неделе британский инвестиционный банк HSBC повысил рейтинг турецких акций с «нейтрального» до «лучше рынка».

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Андрей Загорский