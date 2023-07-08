20 супружеских пар в Ижевске награждены медалями «За любовь и верность»

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности семейные пары, прожившие в браке более 25 лет, были награждены почетными медалями, сообщает пресс-служба министерства социальной политики и труда Удмуртии.

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Церемония состоялась у памятника Петру и Февронии Муромским. Почетная награда «За любовь и верность» учреждена в 2008 году, и за 15 лет ее получили более 1000 семейных пар республики.

«Счастливая, крепкая семья — это основа процветания России и нашей Удмуртии. Основные нравственные ценности, жизненные принципы, уважение к старшим и истории, гражданская позиция — все это тоже закладывается родителями в семье, — сказала заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова. — Семья, брак, забота о близких наполняют нашу жизнь смыслом, помогают преодолеть любые невзгоды».

70 семей удостоились почетной награды в прошлом году, а с начала этого года медаль «За любовь и верность» получили уже 80 семейных пар Удмуртии.