Великобритания собирается вступить в Тихоокеанское партнерство в середине июля

Великобритания намерена подписать Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на министерской встрече членов CPTPP в городе Окленд в Новой Зеландии, которая пройдет 15–16 июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве — документ о создании торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона: Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией.

«Членство Соединенного Королевства в CPTPP наряду с нашим двусторонним Соглашением о свободной торговле гарантирует экспортерам Киви (Новой Зеландии.— "Ъ") беспрецедентный доступ к шестой по величине экономике в мире»,— говорится в заявлении министра торговли и развития экспорта Новой Зеландии Дэмиена О'Коннора.

Великобритания объявила о вступлении в CPTPP 31 марта. Оно вступит в силу, после того как присоединение ратифицируют все члены соглашения.

Лондон подал заявку о вступлении в CPTPP в 2021 году. Следующей страной, заявку которой будут рассматривать, является Китай. Также присоединиться к CPTPP хотят Тайвань, Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Украина.

Эрдни Кагалтынов