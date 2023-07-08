Под Ярославлем на месте имитационных «домиков» хотят строить школу

Земля в поселке Красный бор Ярославского района, где сейчас расположены частные нежилые постройки, зарезервирована под школу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ярославского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Земельный участок в Красном Бору

Фото: vk.com / Общественники Земельный участок в Красном Бору

Фото: vk.com / Общественники

Районные власти прокомментировали расположение 10 «домиков» на земле между жилым комплексом «Светлояр» и детским садом «Совенок» в поселке Красный бор Ярославского района. В администрации ЯМР не считают, что по данной территории используется схема по выводу муниципальной земли в частную собственность, хоть и признают, что в судах рассматривалось сразу несколько исков по земельному участку.

Договоры аренды земли в Красном бору были заключены в 2015 году, вид разрешенного использования земельного участка — индивидуальная жилищная застройка. С 2019 года ведутся судебные тяжбы по поводу «домиков», поставленных на данной земле. По версии властей на объекты индивидуальной жилой застройки постройки не похожи, хотя были поставлены на государственный кадастровый учет.

«Администрация ЯМР обратилась в суд за снятием этих "домиков" как объектов индивидуального жилищного строительства и расторжением договоров аренды в рамках этой работы. Решением суда объекты признаны нежилыми, в соответствии с чем, право собственности на данные земельные участки признаны недействительными и текущий статус данных участков — аренда»,— заявили в районном администрации.

Более того, сама территория переведена в «общественно-деловую зону» для строительства социальных объектов.

«Для того, чтобы обеспечить резервирование данных земель и не допустить их перевода из муниципальной собственности в частную, Администрация издала постановление "О резервировании" данных земельных участков под строительство социального объекта (школа). Данное действие было оспорено группой граждан, однако решением Кассационного суда в 2022 году постановление о резервировании признано действительным. В настоящее время данные земельные участки зарезервированы под строительство социального объекта (школа)»,— пояснили в администрации Ярославского района.

Андрей Иванов