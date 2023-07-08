FT: спуск на воду новейшего 248-метрового круизного лайнера отложен из-за проблем с безопасностью

Швейцарский круизный оператор MSC и итальянский судостроитель Fincantieri могут отложить спуск на воду новейшего круизного лайнера класса «люкс» Explora I из-за того, что огнестойкие панели на судне не соответствуют требованиям безопасности, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Explora I — одно из четырех судов класса «люкс», которые Fincantieri строит для MSC. На лайнере построено 14 палуб, бассейны, спа, девять ресторанов и сотни люксовых номеров с гидромассажными ваннами и отдельными террасами, сообщает FT.

По информации собеседников издания, панели, установленные на 248-метровом судне, изготовила финская компания Paroc. Еще в начале мая Fincantieri уведомили, что использованный на Explora I тип панелей лишили сертификата безопасности.

По словам источников, похожие проблемы могут коснуться еще 45 лайнеров, на которых установлены огнестойкие панели Paroc. FT со ссылкой на данные Международной ассоциации круизных линий сообщает, что всего в мире в эксплуатации находятся менее 300 круизных лайнеров.

Эрдни Кагалтынов