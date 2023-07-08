За сутки Белгородскую область обстреляли 124 раза, ранены двое жителей

За прошедшие сутки населенные пункты Белгородской области были обстреляны 124 раза, больше всего прилетов в Белгородском районе — 61. Были ранены житель села Илек-Пеньковка и шебекинец. Это следует из ежесуточной сводки обстрелов в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Житель села Илек-Пеньковка в Краснояружском районе получил ранения грудной клетки и ноги. Он сам добрался до больницы. Его состояние стабильное. У пострадавшего из Шебекино рваная рана надбровной области.

За сутки под обстрел также попали села Красный Хутор, Наумовка, Щетиновка, Богун-Городок, Казначеевка (из-за обстрела повреждена водонапорная башня), хутор Леоновка, поселок Прилесье, автомобильный пункт пропуска «Шебекино». При обстреле Шебекино были повреждены рыночные прилавки, склад на овощной базе, три гаража, фасад частного домовладения, магазин. Один автомобиль в городе полностью сгорел.

Анастасия Ларина