Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославским подросткам сделают роллердром

В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля могут оборудовать роллердром и скейт-площадку для активного отдыха подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Парк 30-летия Победы

Парк 30-летия Победы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Парк 30-летия Победы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Парк-30-летия Победы будут благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. В парке планируется провести очистку прудов, обновить танцевальную сцену, а в северной части сделать роллердром и скейт-площадку.

«Сегодня на осмотре парка мы встретили большую группу детей с сопровождающими, которые рассказали, что они хотят видеть в парке. В первую очередь, это как можно больше удобных лавочек, организованный спуск к воде, зоны спортивного и тихого отдыха для подростков. Договорились отремонтировать спортивную площадку, добавить еще оборудования и освещения»,— заявил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Сама территория парка 30-летия Победы может быть расширена в сторону улицы Панина. Как пояснили в мэрии, «этот участок зарезервирован для размещения прогулочной аллеи».

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...