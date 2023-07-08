Ярославским подросткам сделают роллердром

В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля могут оборудовать роллердром и скейт-площадку для активного отдыха подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк 30-летия Победы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Парк 30-летия Победы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Парк-30-летия Победы будут благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. В парке планируется провести очистку прудов, обновить танцевальную сцену, а в северной части сделать роллердром и скейт-площадку.

«Сегодня на осмотре парка мы встретили большую группу детей с сопровождающими, которые рассказали, что они хотят видеть в парке. В первую очередь, это как можно больше удобных лавочек, организованный спуск к воде, зоны спортивного и тихого отдыха для подростков. Договорились отремонтировать спортивную площадку, добавить еще оборудования и освещения»,— заявил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Сама территория парка 30-летия Победы может быть расширена в сторону улицы Панина. Как пояснили в мэрии, «этот участок зарезервирован для размещения прогулочной аллеи».

Андрей Иванов