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С Первомайского бульвара в Ярославле уберут цветочные арки-сердца

Обустройство Первомайского бульвара в Ярославле будет предполагать его частичное оформление в «театральном стиле» и отказ от цветочных арок-сердец возле памятника Петру и Февронии. Об этом заявил и.о. главы администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Алексей Соков.

Арки в виде сердец

Арки в виде сердец

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Арки в виде сердец

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В районных администрациях сейчас проходят встречи с жителями с обсуждением будущих проектов благоустройства общественных пространств—победителей онлайн голосования, на которое будет выделено финансирование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В центре Ярославля — это парк 950-летия и Первомайский бульвар.

Так в парке 950-летия Ярославля предложено оборудовать круговую беговую дорожку с подсветкой, сделать детскую игровую зону, добавить качели и даже сделать баскетбольную площадку. Реконструкция нужна и памятнику Георгию Победоносцу. Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля представил и будущее Первомайского бульвара.

«Первомайский бульвар: жителями одобрена замена детского городка, устройство дорожек в местах "народных троп", установка дополнительного освещения и демонтаж цветочных арок в виде сердец. Особое внимание будет уделено части бульвара у театра им. Волкова. Единогласное мнение выразили жители, что данная часть бульвара должна быть оформлена в театральном стиле»,— заявил Алексей Соков.

Арки в виде сердец появились на Первомайском бульваре в июне 2017 года при мэре Ярославля Владимире Слепцове.

Андрей Иванов

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