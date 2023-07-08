Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При столкновении рейсового автобуса и иномарки в Иркутской области погибли два человека

Вблизи поселка Замзор Нижнеудинского района Иркутской области произошло столкновение рейсового автобуса с 47 пассажирами и автомобиля Nissan Pathfinder. В результате ДТП погибли водитель и 14-летний пассажир иномарки. Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту аварии, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в Telegram.

При столкновении рейсового автобуса и иномарки в Иркутской области погибли два человека

При столкновении рейсового автобуса и иномарки в Иркутской области погибли два человека

Фото: Прокуратура Иркутской области

При столкновении рейсового автобуса и иномарки в Иркутской области погибли два человека

Фото: Прокуратура Иркутской области

Кроме того, Следственный комитет России организовал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Нижнеудинская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и и результаты проверки, организованной СКР, уточнила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате аварии медицинская помощь понадобилась и другим пассажирам, находившимся в салоне Nissan, а также водителю автобуса.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...