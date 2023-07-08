Вблизи поселка Замзор Нижнеудинского района Иркутской области произошло столкновение рейсового автобуса с 47 пассажирами и автомобиля Nissan Pathfinder. В результате ДТП погибли водитель и 14-летний пассажир иномарки. Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту аварии, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При столкновении рейсового автобуса и иномарки в Иркутской области погибли два человека

Фото: Прокуратура Иркутской области При столкновении рейсового автобуса и иномарки в Иркутской области погибли два человека

Фото: Прокуратура Иркутской области

Кроме того, Следственный комитет России организовал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Нижнеудинская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и и результаты проверки, организованной СКР, уточнила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате аварии медицинская помощь понадобилась и другим пассажирам, находившимся в салоне Nissan, а также водителю автобуса.

Эрдни Кагалтынов