В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе

Двое мужчин, Мохаммад Рамез-Рашиди и Наим Хашем Гатали, были публично повешены в Иране за организацию теракта в Ширазе, который произошел в октябре 2022 года и унес жизни 15 человек. Об этом сообщило иранское издание Mizan Online.

Смертный приговор был приведен в исполнение сегодня на рассвете, 8 июля, на улице рядом со святилищем Шах-Черах, в котором произошел теракт, передает AFP сообщение местного агентства IRNA.

Как сообщает Mizan Online, мужчины были признаны виновными в «вооруженном мятеже и действиях против национальной безопасности» и приговорены к смертной казни в марте. Суд также признал их виновными в членстве в «Исламском государстве» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ) и «заговоре против безопасности страны».

Судья провинции Фарс, в которой находится Шираз, Казем Муссави заявил по итогам заседания, что осужденные принимали непосредственное участие в вооружении, снабжении и руководстве исполнителем террористического акта, передает издание. Он сообщил, что трое других обвиняемых по делу были приговорены к лишению свободы на 5, 15 и 25 лет за членство в ИГ.

26 октября в мавзолее Шах-Черах в Ширазе была открыта стрельба. Жертвами атаки стали 15 человек, 27 получили ранения. Один из нападавших был ранен и впоследствии скончался в больнице.

Эрдни Кагалтынов