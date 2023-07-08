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Экспорт продовольственных товаров вырос в Удмуртии

На 50% увеличилось число экспортеров в республике в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост демонстрируют и отдельные отрасли, например, экспорт продовольственных товаров вырос на 47%, сообщил первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов на восьмом заседании Экспортного совета при главе Удмуртии 7 июля.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«И все это малый и средний бизнес. По очевидным причинам у нас снизилась доля минеральных продуктов, но при этом вырос объем экспорта древесины, металлов и изделий из них. Добавлю, что сейчас, чаще чем про Россию, не говорят ни про какую страну в мире. Это отличная реклама. Нужно пользоваться ситуацией и наращивать объемы экспорта», — приводит слова Константина Сунцова пресс-служба главы и правительства региона.

Он также отметил, что в числе ключевых торговых партнеров Удмуртии — Казахстан (почти 30% в общем объеме экспорта), Индия, Беларусь, Узбекистан, Ирак, Турция, Китай и Армения. Удмуртские предприятия поставляют туда нефть, древесину и изделия из нее, вентиляционное и гидравлическое оборудование, электродвигатели, лаки, краски, стекло и изделия из него, молочную продукцию, оборудование, металлы, мебель, пластмассовые изделия.

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