ФСИН начала проверку после сообщений о жестоком обращении с заключенными в кузбасской колонии

В исправительную колонию строгого режима в Юрге Кемеровской области (ИК-41) выехал заместитель начальника главного управления ФСИН Кузбасса Евгений Романов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН порталу ngs42.ru. Ранее в Telegram-каналах от имени родственников осужденных стали появляться сообщения о том, что заключенных якобы избивали палками, заставляли гавкать и ползать на четвереньках.

«В ряде телеграм-каналов и социальных сетях опубликована информация о якобы неправомерных действиях сотрудников ГУФСИН в отношении осужденных ИК-41. По данным фактам в ГУФСИН России по Кемеровской области проводится проверка. В ИК-41 выехал заместитель начальника ГУФСИН Кузбасса Евгений Романов»,— сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что сейчас колония работает в штатном режиме.

6 июля Telegram-канал Tayga со ссылкой со ссылкой на родственников осужденных из ИК-41 сообщил, что к заключенным применяли насилие. По словам женщины, которая представилась родственницей одного из заключенных, их заставляли делать зарядку, а тех, кто отказывался «жестоко избивали и заставляли "гавкать"». К осужденным также могли применять шокеры, утверждали родственники.

Как утверждает источник канала, один из знакомых осужденного из ИК-41, начальнику регионального управления ФСИН Константину Березневу якобы не понравилось, что не все заключенные делали зарядку. После этого, по его словам, в Юргу приехали несколько десятков сотрудников ФСИН из других колоний, которые стали заставлять всех делать зарядку.

Анастасия Ларина