«В жару работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей»

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за экстремально высокой температуры воздуха, которая местами достигает +39 градусов. Как должна быть организована работа в жару по Трудовому кодексу (ТК) РФ, рассказала член Ассоциации юристов России Евгения Сахаровская
«Согласно статье 216 ТК РФ каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Аналогичное правило содержится и в статье 25 Федерального закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, согласно которой работодатель обязан осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда. Данная норма закона подразумевает обязанность работодателя, в том числе, контролировать параметры микроклимата воздуха на рабочих местах, допустимые величины которых устанавливают СанПиН 1.2.3685-21. Так, согласно этим нормам, температура воздуха на рабочем месте в офисе не должна превышать 32,5 градусов, работники физического труда освобождаются от работы при 31 градусе.
Также для создания благоприятных условий труда в помещениях работодатель может установить дополнительные системы кондиционирования, вентиляторы, обеспечить работников питьевой водой, осуществлять по утрам и вечерам проветривание помещений, затемнить окна в солнцепек, использовать увлажнители воздуха, а также изменить график работы (при возможности).
В случае невыполнения работодателем мер, направленных на создание комфортных условий труда, в соответствии со статьей 216 ТК РФ, работник имеет право отказаться от выполнения рабочих обязанностей и требовать устранения нарушений требований охраны труда, которые угрожают его жизни и здоровью.
Если не получилось наладить микроклимат на рабочих местах в помещениях, то руководство организации может предложить сотрудникам другую безопасную работу. Если другой работы нет и параметры микроклимата — выше допустимых, то работодатель обязан объявить простой на время жары. Сокращать время работы в помещениях в жару нельзя. Оплата труда в период вынужденного простоя оплачивается в размере 2/3 оклада/тарифной ставки (ст. 157 ТК РФ)».
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