«В жару работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей»

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за экстремально высокой температуры воздуха, которая местами достигает +39 градусов. Как должна быть организована работа в жару по Трудовому кодексу (ТК) РФ, рассказала член Ассоциации юристов России Евгения Сахаровская



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«Согласно статье 216 ТК РФ каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Аналогичное правило содержится и в статье 25 Федерального закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, согласно которой работодатель обязан осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда. Данная норма закона подразумевает обязанность работодателя, в том числе, контролировать параметры микроклимата воздуха на рабочих местах, допустимые величины которых устанавливают СанПиН 1.2.3685-21. Так, согласно этим нормам, температура воздуха на рабочем месте в офисе не должна превышать 32,5 градусов, работники физического труда освобождаются от работы при 31 градусе.

Также для создания благоприятных условий труда в помещениях работодатель может установить дополнительные системы кондиционирования, вентиляторы, обеспечить работников питьевой водой, осуществлять по утрам и вечерам проветривание помещений, затемнить окна в солнцепек, использовать увлажнители воздуха, а также изменить график работы (при возможности).

В случае невыполнения работодателем мер, направленных на создание комфортных условий труда, в соответствии со статьей 216 ТК РФ, работник имеет право отказаться от выполнения рабочих обязанностей и требовать устранения нарушений требований охраны труда, которые угрожают его жизни и здоровью.

Если не получилось наладить микроклимат на рабочих местах в помещениях, то руководство организации может предложить сотрудникам другую безопасную работу. Если другой работы нет и параметры микроклимата — выше допустимых, то работодатель обязан объявить простой на время жары. Сокращать время работы в помещениях в жару нельзя. Оплата труда в период вынужденного простоя оплачивается в размере 2/3 оклада/тарифной ставки (ст. 157 ТК РФ)».

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