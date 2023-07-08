Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шойгу проверил подготовку военных из новых подразделений в Южном военном округе

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию подготовки контрактников из формируемых подразделений. Он также проверил проведение занятий по вождению и боевым стрельбам танковых экипажей Т-90 «Прорыв».

Об инспекции сообщил телеканал Минобороны «Звезда» в Telegram. Представители командования ЮВО доложили господину Шойгу, что все занятия на полигонах проходят под руководством офицеров с боевым опытом, полученным в ходе военной операции.

Сейчас на полигонах осуществляется боевое слаживание в составе подразделений. До этого контрактники в течение двух недель проходили одиночную подготовку. Обучаемые в числе прочего отрабатывают навыки поражения оружия западного производства.

Как говорится в сообщении Минобороны, практические занятия проводятся по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Курс интенсивной подготовки на полигонах длится 38 суток. На полигонах одновременно готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Обучение по управлению Т-90 «Прорыв» проводится на интерактивных тренажерах.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...