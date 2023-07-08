Шойгу проверил подготовку военных из новых подразделений в Южном военном округе

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию подготовки контрактников из формируемых подразделений. Он также проверил проведение занятий по вождению и боевым стрельбам танковых экипажей Т-90 «Прорыв».

Об инспекции сообщил телеканал Минобороны «Звезда» в Telegram. Представители командования ЮВО доложили господину Шойгу, что все занятия на полигонах проходят под руководством офицеров с боевым опытом, полученным в ходе военной операции.

Сейчас на полигонах осуществляется боевое слаживание в составе подразделений. До этого контрактники в течение двух недель проходили одиночную подготовку. Обучаемые в числе прочего отрабатывают навыки поражения оружия западного производства.

Как говорится в сообщении Минобороны, практические занятия проводятся по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Курс интенсивной подготовки на полигонах длится 38 суток. На полигонах одновременно готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Обучение по управлению Т-90 «Прорыв» проводится на интерактивных тренажерах.

Леонид Уварчев