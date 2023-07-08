Краевые власти согласовали установление на Слудской горке зоны для нового планетария

Правительство Пермского края распорядилось установить на участке Слудской горки в Перми зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Как указано в документе, подписанном губернатором Дмитрием Махониным 5 июля, на участке в 2,1 тыс. кв. м установят также нулевой коэффициент плотности застройки. Это необходимо, чтобы защитить площадку планетария от жилой застройки, разрешенной в зоне Ц-1. Сейчас эта земля относится к территории общего пользования ТОП-1.

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О планах возвести в Перми еще один планетарий стало известно в декабре 2022 года. Объект разместится через дорогу от ТЦ «iMALL Эспланада», на пересечении улиц Петропавловской и Попова, проект анонсировала столичная компания Евгения Гудова «Галатэя». Инициатива претендует на присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта.

Планетарий будет иметь площадь 395 кв. м, зал внутри здания будет рассчитан на не менее чем 140 посадочных мест. Учреждение совместит в себе функции планетария, научной библиотеки и пространства для проведения мероприятий: выставок, лекций, конференций, концертов. Инвестиции в проект оцениваются в 100 млн руб. Строительство должно начаться в этом году и завершиться в 2024-м.