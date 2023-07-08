Жителя Целинного района арестовали за дискредитацию армии

Следственные органы предъявили 33-летнему жителю Целинного района обвинение в публичной дискредитации вооруженных сил РФ. Он заключен под стражу, сообщают в управлении СК России по Курганской области.

Как считает следствие, с марта по апрель этого года житель Целинного района неоднократно размещал на своей странице в социальной сети сведения, дискредитирующие использование вооруженных сил РФ. Уголовное дело в отношении него возбудили на основании оперативных материалов управления МВД региона. Устанавливаются все обстоятельства преступления и иные возможные преступные эпизоды.

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