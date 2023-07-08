Бывший офицер ФСБ осужден условно за мошенничество после показаний на высокопоставленных сотрудников ИФНС

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Васякина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1,2 млн руб. Он признан виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подсудимый признал вину и в рамках соглашения о сотрудничестве со следствием дал показания на высокопоставленных сотрудников налоговых органов, которых он «крышевал».

Суд подтвердил информацию только о наказании в отношении Васякина. Среди прочего он лишил экс-офицера ФСБ воинского звания подполковник запаса.

Подробности дела приводит источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, «в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве Васякин дал изобличительные показания на сотрудников налоговых органов, которых во время службы он "крышевал" и в отношении которых позднее были проведены следственные действия». Утверждается, что его показания повлияли на кадровые перестановки в одной из ИФНС. Какой именно, не уточняется. Подсудимый написал рапорт об увольнении со службы не дожидаясь приговора.

Леонид Уварчев