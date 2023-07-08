Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший офицер ФСБ осужден условно за мошенничество после показаний на высокопоставленных сотрудников ИФНС

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Васякина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1,2 млн руб. Он признан виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подсудимый признал вину и в рамках соглашения о сотрудничестве со следствием дал показания на высокопоставленных сотрудников налоговых органов, которых он «крышевал».

Суд подтвердил информацию только о наказании в отношении Васякина. Среди прочего он лишил экс-офицера ФСБ воинского звания подполковник запаса.

Подробности дела приводит источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, «в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве Васякин дал изобличительные показания на сотрудников налоговых органов, которых во время службы он "крышевал" и в отношении которых позднее были проведены следственные действия». Утверждается, что его показания повлияли на кадровые перестановки в одной из ИФНС. Какой именно, не уточняется. Подсудимый написал рапорт об увольнении со службы не дожидаясь приговора.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...