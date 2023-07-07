«Газпром Трансгаз Югорск» возглавит топ-менеджер из Волгограда

С 10 июля генеральным директором ООО «Газпром Трансгаз Югорск» станет Алексей Кшесинский, сообщили в группе «Бинокль. Новости Югорска» во «Вконтакте».

С 2012 года компанией руководил Петр Созонов, которому исполняется 60 лет.

Господин Кшесинский ранее занимал должность главного инженера ООО «Газпром Трансгаз Волгоград». В пресс-службах ООО «Газпром Трансгаз Югорск» и ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» не ответили на запрос «Ъ-Урал».

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания осуществляет транспортировку газа из месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и других) потребителям европейской части страны.

Ксения Лысенко

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