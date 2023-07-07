Татарстан пускают в расходы

Бюджет Татарстана на 2023 году готовят к существенной корректировке. Правительство республики пересмотреть прогнозируемые расходы на 26,5 млрд руб., отметив положительную динамику «в отдельных отраслях экономики». Вместе с тем ожидаемые расходы могут вырасти еще на 44,5 млрд руб. — это приведет к увеличению бюджетного дефицита почти вдвое — до 45,4 млрд руб. Эксперты называют такой размер дефицита «значительным» и не исключают, что республике придется искать новые источники его финансирования. Увеличение налоговых сборов они расценивают лишь как «дополнительное подспорье»: итоги финансового года республики будут зависеть от «геополитических факторов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана планирует внести изменения в закон о бюджете республики на 2023 год. Такой проект в парламент внес кабинет министров Татарстана. Документ находится на предварительном рассмотрении.

Если депутаты одобрят законопроект, то прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы казны вырастут на 21,5 млрд руб. Увеличение произойдет «с учетом исполнения бюджета республики за шесть месяцев 2023 года и ожидаемого исполнения за год», объясняет кабмин в пояснительной записке документа.

В том числе плановое значение по налогу на прибыль организаций предлагается увеличить на 15 млрд руб. «Изменения вносятся с учетом динамики ожидаемых поступлений в отдельных отраслях экономики»,— отмечает правительство. Годовой план по налогу на имущество предлагается увеличить на 4,5 млрд руб., по неналоговым доходам — на 2 млрд руб.

Республика, как ожидается, получит больше средств от федерального центра. Если в действующем законе безвозмездные поступления запланированы в размере 61,4 млрд руб., то, согласно проекту кабмина, Татарстан рассчитывает на дополнительные 5 млрд руб. В том числе 1,3 млрд руб. федеральный бюджет выделит на модернизацию инфраструктуры общего образования, 1,02 млрд руб. — на дорожную деятельность, 511 млн руб. — на строительство инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Также 358 млн руб. из федерального бюджета преназначаются производителям зерновых культур, 182,5 млн руб. — победителям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На развитие туристической инфраструктуры в Татарстане из бюджета РФ выделяется 143,8 млн руб., на модернизацию объектов питьевого водоснабжения – 102,4 млн руб., на социальные выплаты жителям Херсона и части Херсонской области, которые вынуждено покинули метро жительство и приехали в Татарстан. – 96,5 млн руб.

В целом доходная часть бюджета Татарстана в 2023 году будет увеличена на 26,5 млрд руб. — до 370,5 млрд руб.

Однако прогнозируемые расходы правительство хочет увеличить сразу на 44,5 млрд руб. В том числе средства планируется потратить на «оплату неисполненных государственных контрактов, заключенных от имени республики», на погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений, на проведение социально-значимых, научных, культурных и спортивных мероприятий и на софинансирование мероприятий национальных проектов и федеральных программ. Также увеличиваются объемы государственных программ Татарстана.

В итоге расходная часть бюджета Татарстана будет увеличена до 415,9 млрд руб. А дефицит вырастет на 18,2 млрд руб. и достигнет 45,4 млрд руб. Он «обеспечен соответствующими источниками финансирования», заверяют в правительстве.

Напомним, в 2022 году налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 450 млрд руб. — эта сумма оказалась на треть больше, чем годом ранее. Темпы пополнения казны особенно выросли к концу года: в декабре ожидаемые доходы увеличились с 300 млрд руб. до 450,8 млрд руб. Дефицит составил 16,1 млрд руб. Особенно позитивно на доходах сказался рост поступлений по налогу на прибыль, в том числе от нефтяной отрасли.

В начале июня этого года министр финансов республики Радик Гайзатуллин сообщил, что ожидает сокращения налоговых доходов в первом полугодии 2023 года. Только от «Татнефти» поступления могут умеьшится на 8 млрд руб. Министр объяснил это падением цен на нефть, а также тем, что новые федеральные законы увеличивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который поступает в федеральный бюджет (это уменьшает налоговую базу для налога на прибыль, который поступает в казну региона). По словам министра, «нельзя сказать, что ситуация будет улучшаться».

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что доходам Татарстана «способствуют хорошие результаты некоторых локомотивов экономики региона», в том числе нефтегазового и производственного сектора экономики. «Однако наличие такого значительного дефицита будет сдерживать общий мультипликационный эффект от увеличения поступлений в первой половине года. Увеличение сборов можно считать лишь дополнительным подспорьем, но не гарантом финальных и заведомо хороших результатов всего финансового года, так как на это влияют и геополитические факторы. А Татарстан является активным участником в том числе и внешнеэкономических процессов»,— указывает эксперт. Он считает, что размер дефицита в 45.4 млрд руб. «является значительным». «Критичность дефицита зависит от финансовой устойчивости республики и ее возможности покрыть этот дефицит, например, за счет займов или других источников финансирования»,— заключает господин Жарский.

Кирилл Антонов