КняZz, «Сильфида» и фильм «Доктор»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Изумруд» и отметить юбилей одного из основателей «Короля и Шута» Андрея Князева, в музеях — посетить персональную выставку Елены Улановой-Трофимовой «Абстракции как размышление» и съездить на экскурсию, посвященную убийству Романовых. В театрах можно посетить премьеру балета «Сильфида», а в кино — увидеть новый фильм «Доктор» и пообщаться с его режиссером Артемом Темниковым. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы КняZz Андрей "Князь" Князев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Солист группы КняZz Андрей "Князь" Князев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) 8 июля состоится концерт КняZz: Андрей Князев в честь своего 50-летия представит премьеры песен, любимые хиты слушателей, а также римейки ставших классическими композиций «Короля и Шута». Стоимость билета на концерт — от 3,5 тыс. руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выступление ансамбля "Изумруд"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 8 июля группа «Изумруд» представит музыкальную программу «Дорога к солнцу», в рамках которой исполнит мировые хиты в оригинальных аранжировках. Коллектив исполнит французскую музыку, хиты культовых рок-групп, классическую музыку в рок-обработках, саундтреки к известным фильмам и авторскую музыку. Стоимость билета — от 500 руб.

В концерт-холле «Свобода» 9 июля выступят музыканты тюменской рок-группы «Пегас». В двухчасовой программе они исполнят легендарные песни панк-группы «Сектор Газа». Стоимость билета — от 700 руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 13 июля состоится концерт-посвящение саксофонисту Kenny G в исполнении квартета Владислава Талабуева. Музыка американского композитора и одного из самых популярных исполнителей в жанре smooth-jazz Kenny G представляет собой медитативные мелодии. Центральное место в них занимает саксофон, играющий основную тему. Стоимость билета — от 400 руб.

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 5 июля открылась персональная выставка Елены Улановой-Трофимовой «Абстракции как размышление». На ее картинах изображены не предметы, а сам процесс их восприятия, создана атмосфера медитативного мыслительного анализа. Каждая из работ — это размышление о настоящем, прошлом и будущем. Елена Уланова-Трофимова, получив первое образование психолога, основала студию, в которой проходят мастер-классы с известными художниками. Выставка продолжит работу до 6 августа. Стоимость общего входного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева

В арт-галерее Ельцин-центра 11 июля пройдет встреча «Поэт среди рокеров или рокер среди поэтов?», посвященная поэту, барду, рок-музыканту Александру Башлачеву, в формате «Один разговор». В пространстве экспозиции «Поколение дворников и сторожей» посетители узнают детали жизни СашБаша, обратятся к отрывкам его поэтической речи. Экскурсию проведет сотрудник музея Бориса Ельцина Артем Шермейстер. Стоимость билета — от 150 руб.

Ельцин-центр 14 и 15 июля организует автобусную экскурсию-расследование «Романовы: тайна последних дней». Первая часть экскурсии пройдет в музее Бориса Ельцина. Посетители узнают о роли первого президента СССР Михаила Горбачева в поиске правды в деле Романовых. Затем — отправятся до места, где находился Ипатьевский дом, пройдут дорогой, по которой летом 1918 года везли за город жертв расстрела, посетив Ганину Яму. Экскурсия предполагает посещение Мемориала Романовых в Поросенковом логу. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета во время репетиции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета во время репетиции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

В Екатеринбургском театре оперы и балета (Урал Опера Балет) с 6 по 9 июля продолжается показ премьерного балета «Сильфида». Спектакль создан балетмейстером-постановщиком Еленой Панковой на основе хореографии Августа Бурнонвиля. Художники также ориентировались на историческую версию спектакля, но добавили в него деталей и переработали фрагменты. Интерьер первого акта собран по историческим образцам, а второго — представляет собой фантазию по мотивам живописных работ современников датской «Сильфиды» Уильяма Тернера и Джона Констебла. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

На площадке театральной платформы «В Центре» (Ельцин-центр) 11 июля состоится читка пьесы Константина Костенко. Основой для сюжета стала математическая задачка из учебника 5 класса. Ее герои — это велосипедисты, пешеходы, автомобилисты, которые вдруг становятся живыми людьми со своими судьбами и характерами. Вход на читку свободный, по предварительной регистрации.

На террасе «Синара Центра» актеры модного театра Turdus 12 июля начнут серию иммерсивных концертов «Театральные квартирники на крыше». В программе каждого вечера — номера, не вошедшие в поставленные спектакли, сцены из новых постановок, закулисные истории, живая музыка и вокал, песни на русском и иностранных языках. 12 июля гости квартирника поговорят о вдохновении, режиссерах, актерах и любимых фильмах. Стоимость билета — от 1,1 тыс. руб.

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 7 по 12 июля проходит показ фильма «Стрингер» режиссера Дэна Гилроя на английском языке с русскими субтитрами. Мелкий вор Лу Блум, однажды ночью увидел, как съемочная группа делает репортаж об аварии. Он понял, что это хорошая карьерная возможность: находит дешевую камеру, рацию и начинает снимать городские сюжеты. Может показаться, что он ни перед чем не остановится, чтобы первым снять «горячий» материал. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин-центре с 13 по 19 июля показывают фильм Паоло Соррентино «Великая красота» на языке оригинала с русскими субтитрами. 65-летний писатель и журналист Джеп Гамбарделла наблюдает за толпой влиятельных людей, которых привлекает Вавилон. Ему встречаются аристократы, политики, преступники, священники, актеры, художники, подлинные и мнимые интеллектуалы. Но он чувствует, что нравственно они все пусты и потеряны. События разворачиваются в атмосфере великолепного римского лета. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин-центре 14 июля состоится специальный показ фильма «Доктор» и встреча с режиссером Артемом Темниковым. Главный герой кинокартины доктор Христофоров пытается достучаться до своих маленьких пациентов, которые оказались в сложных ситуациях. Он подвергает сомнению поставленные ранее диагнозы, преодолевает бюрократические препоны, собственные проблемы и непонимание любимого человека. В ролях: Сергей Пускепалис, Ольга Цирсен, Игорь Черневич и другие. Стоимость билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева