К петербургским организаторам экологического фестиваля в Карелии подали иск за уничтожение мха

Карельская межрайонная прокуратура подала иск к организаторам фестиваля «Ладога Трофи» о нарушении экологического законодательства.

Как сообщает 7 июля объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга, гражданское дело по Карельскому иску будет рассмотрено Василеостровским районным судом. Истец просит взыскать с общественной организации по развитию и поддержке транспорта и туризма «Офф-роуд клуб» 3,8 млн рублей за несоблюдение требований природоохранного законодательства при согласовании маршрута движения внедорожников по лесным дорогам.

В ходе осмотра площадки проведения прошлогоднего 26-го международного внедорожного заезда «Ладога Трофи» «выявлен факт самовольного снятия, уничтожения лесной подстилки, мха, и подобных лесных ресурсов». Автомобили двигались вне существующих лесных дорог.

Суд принял иск к рассмотрению. Дата предварительного судебного заседания пока не назначена.

Наталья Ширнина

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