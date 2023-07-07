«Яндекс Погода»: 8 июля в Белгородской, Курской и Орловской областях будут дожди, в остальных региона облачно

В субботу, 8 июля, погода в трех регионах Черноземья будет дождливой, еще в трех ожидается облачность с прояснениями. Воздух прогреется от +22° до +31°, следует из данных «Яндекс Погоды».

В Курской и Орловской областях ожидаются в ливни, в Белгородской — дождь с грозой.

Холоднее всего будет в Орловской области, где температура составит +22°. В Курской области ожидается +25°, в Белгородской +28°, в Воронежской +29°. Еще жарче будет в Липецкой и Тамбовской областях, где воздух прогреется до +30° и +31°.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте