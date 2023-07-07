Водитель Toyota сорвалась с обрыва в районе Малого Утриша

Девушка на автомобиле Toyota сорвалась с обрыва в районе Малого Утриша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ЧП произошло 6 июля в 00:10. Девушка-водитель 1989 года рождения двигалась по проселочной дороге леса со стороны Малого Утриша в сторону поселка Дюрсо. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и сорвалась в обрыв.

Пострадавшую доставили в городскую больницу Новороссийска, подчеркнули в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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