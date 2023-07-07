Мужчину в военной форме сняли за дебош со следующего в Астрахань поезда

В Санкт-Петербурге сняли со следующего в Астрахань поезда мужчину в военной форме.

Гражданин начал проявлять агрессию к другим пассажирам возле вагона поезда № 109 «Андрей Тульников». Проводник не хотела его пускать и вызвала руководителя.

Начальница поезда приняла решение посадить мужчину в форме. Зайдя в вагон, он тут же начал конфликт с одним из попутчиков, угрожал применением физической силы, завязалась драка. Граждан разняли, агрессивного мужчину сняли с поезда.

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Дарья Васенина