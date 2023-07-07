Для ремонта ярославских дорог нужно единоразово потратить 270 млрд рублей

Чтобы привести в порядок все дороги в Ярославской области, требуется единоразово потратить 270 млрд руб. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Улица в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По словам господина Евраева на конец 2022 года нормативным было состояние 47% областных дорог и 57% — в Ярославле и пригороде. В этом году область потратит на ремонт дорог 18 млрд руб.

«А нужно 270. Нехитрая математика: с такими суммами понадобится 15-18 лет, чтобы восстановить наше дорожное хозяйство. Это при условии, что все остальные трассы разрушаться не будут. А они будут… У нас плохие дороги. В муниципалитетах яма на яме, а в сельской местности после дождей не проехать в принципе»,— заявил Михаил Евраев.

Губернатор назвал «потерянным временем» период, когда дороги в регионе в значительных объемах не ремонтировались, и пообещал, что «жители увидят перемены» после «пять лет тяжелейшей работы», которые ждут регион в части ремонта городских и сельских дорог.

Андрей Иванов