В Краснодарской БСМП объяснили, почему ребенок-инвалид с переломом долго ожидал помощи врачей

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Краснодарского края объяснили, почему мальчик-инвалид с переломом ноги долго ожидал помощи врачей. В больнице назвали причиной «большое количество обращений с детскими травмами».

7 июля депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов рассказал, что ребенок со сломанной ногой третий час лежит в больнице без анестезиолога, а его нога все больше распухает. При этом ребенка привезли в больницу сами родители на такси, поскольку «скорая» не приехала на вызов.

«Мы внимательно относимся к каждому нашему маленькому пациенту. Но иногда кому-то приходится ожидать. Особенно в том случае, когда у другого маленького пациента более серьезная травма, которая требует немедленного вмешательства»,— прокомментировал ситуацию главный врач краевой БСМП Николай Босак.

Он отметил, что перед проведением операции также необходим осмотр пациента и забор анализов. На это уходит, по словам Николая Босак, около 1,5 часов.

Ребенку уже провели операцию в штатном режиме и поставили спицу. Сейчас мальчик находится в палате детского травматологического отделения краевой БСМП.

Татьяна Ручкина

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