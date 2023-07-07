Несколько жителей Югры пропали во время сплава на водоеме в Бурятии

Во время сплава по реке Снежная вблизи села Выдрино в Кабанском районе Бурятии пропали пятеро человек, Telegram-канал сообщил МЧС республики Бурятия. По данным портала Ngs.ru, трое из пропавших — жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Хакасии, двое — из Новосибирска.

По данным МЧС, 6 июля на реке перевернулись четыре катамарана с туристами. По словам собеседника портала, сплавщики добрались на катамаране до моста, который пересекает реку Снежную перед Байкалом, а потом вызвали спасателей.

Как сообщили «Ъ-Урал» в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кабанского района республики Бурятия, по данным на 23 часа по местному времени спасены четыре человека. «Сейчас поиски приостановлены из-за тумана и темного времени суток. На контроле находится поиск одного человека»,— добавил сотрудник ЕДДС.

Прокуратура республики Бурятия начала проверку по факту происшествия. Также ситуацию на контроль взяла прокуратура Слюдянского района Иркутской области. Следственный комитет установит причины и обстоятельства произошедшего в рамках ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте