За два дня в Ярославле сыграют 110 свадеб

С 7 по 8 июля 2023 года в Ярославской области будет заключено более 260 браков, из них 110 — в Ярославле. Такой ажиотаж в региональном ЗАГСе объясняют днем семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление ЗАГС Ярославской области / «Вконтакте» Фото: Управление ЗАГС Ярославской области / «Вконтакте»

По данным ЗАГСа, в Рыбинске за два дня брак зарегистрируют 53 пары, в Переславле-Залесском — 21, в Тутаеве — 22. В прошлом году 7 и 8 июля по всей Ярославской области свадьбы сыграли 167 пар.

«Церемонии пройдут в торжественной обстановке, по особым сценариям с акцентом на историю, заложенную в основу праздника дня семьи, любви и верности, а также на важность сохранения традиционных семейных ценностей»,— рассказали в региональном ЗАГС.

К 8 июля статистику бракосочетаний в области подготовил и «Ярославльстат». За 2022 год всего по региону было зарегистрировано 8,6 тыс. браков. Статистика показывает, что девушки в Ярославской области в 2022 году замуж выходили раньше, чем мужчины женились: 27,8% девушек вышли замуж до наступления 24 лет, при этом в этой же возрастной категории мужчин женились только 17,9%.

Большинство мужчин и женщин в прошлом году вступили в брак в возрасте от 25 до 34 лет (43,1% и 36,9% соответственно). Однако мужчины чаще женщин зарегистрировали отношения после 55 лет: в этом возрасте замуж вышло 3,5% женщин, а женились — 5,5% мужчин.

День семьи, любви и верности учрежден в России с 2008 года. Идея праздника возникла у жителей Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, день памяти которых в православной традиции приходится на 8 июля.

Алла Чижова