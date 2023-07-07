В Сочи готовится к открытию первый на Кубани муниципальный приют для животных

В Хостинском районе Сочи в сентябре планируют открыть первую очередь приюта для животных и разместить в нем 500 собак. Учреждение станет первым в Краснодарском крае муниципальным учреждением для бездомных животных, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что приют уже приобретает конкретные очертания. На его территории будет административный корпус, манеж-приемная, карантинная зона, ветеринарный пункт с операционной, а также складские помещения и просторные вольеры. На участке также благоустроят игровую зону и площадку для выгула, где будущие хозяева смогут знакомиться со своими новыми питомцами.

«В этой работе следуем принципам федерального закона о гуманном обращении с животными. Ответственно заранее подбираем персонал, создавая в городе пилотную территорию. Уверен, в дальнейшем наш опыт смогут использовать и в других регионах нашей страны»,— отметил Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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