ВТБ в числе приоритетов новой стратегии видит опережающее развитие розницы и среднего и малого бизнеса (СМБ), развитие платежей в национальных валютах в странах присутствия группы и самообеспеченность капиталом, рассказал «Интерфаксу» зампред правления банка Дмитрий Пьянов в рамках Финансового конгресса Банка России. «Стратегия еще на стадии подготовки. Приоритетами стратегии гарантированно будет опережающее развитие розничного бизнеса и среднего и малого бизнеса. Кроме того, развитие платежей в национальных валютах со странами, в которых у нас присутствуют дочерние банки либо филиалы, либо представительства»,— заявил Пьянов в кулуарах конгресса. Говоря о развитии розничного направления, он отметил, что самым большим вызовом станет обеспечение устойчивого роста доли рынка по активам с одновременным снижением стоимости фондирования.

Народный Банк Китая завершил расследование в отношении Ant Group и готовится объявить в ближайшие дни о наложении крупного штрафа на финтех-компанию. Речь о не менее чем о 8 млрд юаней ($1,1 млрд). Как заявил один из источников агентства Reuters, штраф будет наложен за предполагаемые нарушения Ant, связанные с «беспорядочным расширением капитала» и финансовыми рисками, которыми некогда грозил бизнес группы. Тем не менее, как пишет Reuters, этот штраф положит конец расследованию, а также позволит компании сохранить банковскую лицензию, вернуться к полноценной деятельности и в будущем, возможно, все же провести IPO.

Спрос на ремонт iPhone в России вырос на 66% в мае-июне. Услуги по ремонту iPad искали в четыре раза чаще, MacBook — на 74%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это результаты исследования сервиса «Авито Услуги». Также вырос спрос на ремонт мобильных телефонов Huawei и Samsung. А вот Xiaomi и Honor сдавали в ремонт реже.