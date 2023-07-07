Песков подтвердил участие Путина на саммите Россия – Африка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в форуме и саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля.

«Да, безусловно»,— цитирует ответ господина Пескова на соответствующий вопрос 7 июля ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что в настоящий момент «ведется активная подготовка к этому форуму».

«Ъ-СПб» писал, что участие в форуме подтвердила большая часть африканских стран. Саммит Россия — Африка состоится в конгрессо-выставочном центре «Экспофорум» 27-28 июля 2023 года.

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