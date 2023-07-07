Врио главы ДНР посетил «Мотовилиху»

Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил ПАО «Мотовилихинские заводы». Как сообщил господин Пушилин в своем телеграм-канале,он осмотрел производственную площадку оборонного предприятия. «Сегодняшний конфликт с Украиной – это война артиллерии, так как именно этот вид оружия применяется на фронте в наибольшем количестве. И сегодня, находясь в месте, где в прямом смысле слова отечественный ВПК идет в ногу с фронтом и прикладывает все необходимые усилия для того, чтобы наши военнослужащие не испытывали дополнительных трудностей, я еще раз убеждаюсь, что мощь российской армии – это еще и вот такие огромные усилия тыла» - так охарактеризовал свой визит на «Мотовилихинские заводы» глава ДНР.

Ранее сегодня Денис Пушилин принял участие во всероссийском форуме «Строим цифровой регион», который проходит в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал Дениса Пушилина Фото: телеграмм-канал Дениса Пушилина

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.